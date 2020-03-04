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Факты / Происшествия

На глазах у падчерицы и ее дочери: в Киеве мужчина выбросился из окна 7 этажа

В Киеве по адресу улица Милютенко, 38 мужчина выпал из окна. В результате он получил травмы несовместимые с жизнью.

Все произошло 3 марта около 20.40.

Полицейские выяснили, что мужчина проживал в квартире на седьмом этаже. В момент случившегося дома была его падчерица и семилетняя девочка.

Между родственниками возник конфликт. Мужчина неоднократно угрожал, что покончит жизнь самоубийством, но в этот раз он открыл окно и выпрыгнул. К моменту прибытия медиков он уже был мертв.

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Ранее полицейские неоднократно приезжали в эту квартиру, так как там постоянно были конфликты из-за распития алкоголя.

Погибшему было 53 года. На месте работали экипажи полиции, медики и следственно-оперативная группа. Детали случившегося устанавливаются.

Ранее в Луцке сестры выпали из окна на седьмом этаже. Одна из них умерла, а другую госпитализировали с тяжелыми

Источник: Информатор

Фото: Информатор

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