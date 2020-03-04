Повалили на пол и били ногами: мать и дочь набросились на пилота в самолете

Суд в Лондоне рассматривает дело Генриетты Митайяре и ее матери Мэри Робертс. Их обвиняют в избиении командира экипажа пассажирского лайнера. Инцидент произошел в мае 2019 года на рейсе Цюрих-Лондон.

Началось все с того, что девушку попросили сдать в багаж сумку-кенгуру, но она отказалась, ссылаясь на дороговизну процедуры.

25-летняя девушка скандалила на протяжении всего полета, а после посадки судна в Лондоне к ней вышел капитан самолета Гвидо Киль.

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– Она сказала капитану, чтобы он не вмешивался, что швейцарцы – расисты и не смеют так обращаться с женщиной с ребенком, даже если она цветная. Капитан попытался ее успокоить и усадить на свое место, но когда дотронулся до нее, она вышла из себя, – рассказал старший бортпроводник.

После чего мать с дочерью набросились на капитана, они повалили его на пол и пинали ногами.

Им предъявили обвинения в невыполнении законных распоряжений командира самолета и нанесении побоев.

Ранее Факты ICTV писали, что в Индии на борт пассажирского самолета случайно залетели голуби. Представители индийской авиакомпании GoAir извинились за странный инцидент. Из-за голубей лайнер прилетел с опозданием на полчаса.