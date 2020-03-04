Станцию метро Дворец спорта закрывали из-за сообщения о минировании

Обновлено в 13.05. Станцию Дворец спорта открыли на вход и выход пассажиров, а также пересадку.

Взрывоопасных предметов на станции не обнаружили. Метро работает в обычном режиме.

Из-за анонимного сообщения о минировании станцию Киевского метрополитена Дворец спорта закрыли.

Пока не разрешен вход и выход пассажиров, а также закрыт переход на станцию.

Сейчас на Дворце спорта проводят проверку на наличие взрывоопасных устройств.

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Информация об открытии станции появится после завершения указанной проверки.

Напомним, в Киеве часто поступает информация о минировании станций метрополитена, в связи с чем их закрывают для соответствующей проверки.

Иногда сообщения о минировании носят массовый характер.

А недавно в столице сообщили о “минировании” самого Дворца спорта, в результате чего пришлось эвакуировать персонал здания и его посетителей.

Источник: Киевский метрополитен