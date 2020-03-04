В Ровно 65-летний мужчина умер от осложнений гриппа

Житель Ровно, у которого диагностировали грипп А, осложненный не госпитальной двусторонней пневмонией, 4 марта умер в Центральной городской больнице.

65-летний мужчина обратился за медицинской помощью еще 28 февраля, однако лечение оказалось неэффективным – спасти больного не удалось.

У него не было прививки против гриппа, усложнили ситуацию также хронические заболевания.

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В Ровенской области это уже четвертый летальный случай от осложнений гриппа с начала 2020 года.

К слову, в Киеве автобусы, троллейбусы и трамваи дополнительно дезинфицируют из-за повышения заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Источник: Рівненський обласний лабораторний центр МОЗ