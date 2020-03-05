Приставлял нож к горлу и требовал деньги: наркоман кидался на людей на рынке в Николаеве

В Николаеве мужчина в неадекватном состоянии бросался на людей на рынке.
Злоумышленник прикладывал нож к горлу и требовал деньги.
Напуганные предприниматели вызвали полицию. Во время задержания мужчина выкрикивал, что он участник АТО, но позже выяснилось, что к вооруженным силам он не имеет отношения.
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Продавцы на рынке решили, что у него психическое заболевание.
27-летний преступник оказался наркоманом. В тот день употреблял соли, а деньги ему нужны были на новую дозу.
Сейчас он задержан и находится в СИЗО. Сам же он раскаивается в своем поступке. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее в одну из школ Белой Церкви вызвали полицейских из-за непонятного и странного поведение некоторых учеников старших классов. Оказалось, что школьники употребляли запрещенный наркотик насвай, который они покупали у 47-летней местной жительницы.