В Днепре возле детской площадки нашли повешенного мужчину

Утром 5 марта житель дома №22 по улице Козака Мамая в Днепре нашел возле детской площадки труп повешенного мужчины.

По его словам, погибшего раньше никогда не видел, на вид ему 30-40 лет. Мужчина вызвал полицию.

Правоохранители нашли при нем документы, предсмертной записки не было.

На теле следов насилия не обнаружено.

Читайте: Облил самогоном и поджег: на Сумщине свидание закончилось в скорой

Больше станет известно после проведения судебно-медицинской экспертизы.