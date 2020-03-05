Утром 5 марта житель дома №22 по улице Козака Мамая в Днепре нашел возле детской площадки труп повешенного мужчины.
По его словам, погибшего раньше никогда не видел, на вид ему 30-40 лет. Мужчина вызвал полицию.
Правоохранители нашли при нем документы, предсмертной записки не было.
На теле следов насилия не обнаружено.
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Больше станет известно после проведения судебно-медицинской экспертизы.
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В Днепре возле детской площадки нашли повешенного мужчину / 2 фотографии
Недавно в Донецком техническом университете, который сейчас находится в Покровске, 21-летняя студентка выпрыгнула восьмого этажа общежития. Когда приехали медики, девушка была еще жива, но врачам не удалось ее спасти.
Источник: Информатор
Фото: Информатор
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