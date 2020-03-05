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Факты / Происшествия

В Днепре возле детской площадки нашли повешенного мужчину

Утром 5 марта житель дома №22 по улице Козака Мамая в Днепре нашел возле детской площадки труп повешенного мужчины.

По его словам, погибшего раньше никогда не видел, на вид ему 30-40 лет. Мужчина вызвал полицию.

Правоохранители нашли при нем документы, предсмертной записки не было.

На теле следов насилия не обнаружено.

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Больше станет известно после проведения судебно-медицинской экспертизы.

  • У Дніпрі біля дитячого майданчика знайшли повішеного чоловіка
  • У Дніпрі біля дитячого майданчика знайшли повішеного чоловіка
  • У Дніпрі біля дитячого майданчика знайшли повішеного чоловіка
  • У Дніпрі біля дитячого майданчика знайшли повішеного чоловіка
В Днепре возле детской площадки нашли повешенного мужчину / 2 фотографии

Недавно в Донецком техническом университете, который сейчас находится в Покровске, 21-летняя студентка выпрыгнула восьмого этажа общежития. Когда приехали медики, девушка была еще жива, но врачам не удалось ее спасти.

Источник: Информатор

Фото: Информатор

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