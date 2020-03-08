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Факты / Происшествия

Едва не задела легковушку: у столичной маршрутки на ходу отвалилось колесо

В Киеве у маршрутки на полном ходу отвалилось заднее колесо. Инцидент произошел 8 марта на улице Щербаковская в Шевченковском районе столицы.

На видео можно заметить, как водитель не заметил потери колеса, и маршрутка продолжила движение на трех колесах.

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Остановить транспорт водителю удалось перед пешеходным переходом. В то же время он едва не задел легковой автомобиль, который остановился впереди.

Ранее Факты ICTV писали, что в Ровно правоохранители во второй раз задержали 16-летнего подростка, который угнал маршрутный автобус.

Свой поступок парень объяснил тем, что просто хотел покататься. Экспертиза установила, что он был трезв.

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