



На Киевщине легковушка Peugeot протаранила грузовик – трое погибших / 2 фотографии

ДТП унесло жизни трех человек: 26-летней киевлянки, которая была за рулем Peugeot, 32-летнего жителя Львовщины и 34-летнего уроженца Донецкой области, ехавших вместе с ней.

Водитель грузовика остался невредимым.

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Также в полиции сообщили, что будет проведена экспертиза для установления причин смерти.

Разбитые автомобили были изъяты в качестве вещественных доказательств.

Ранее Факты ICTV рассказывали о ДТП на Тернопольщине, в результате которой пять человек получили многочисленные травмы и ранения.