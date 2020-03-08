Вечером 7 апреля в Бориспольском районе Киевской области произошло смертельное ДТП с участием автомобилей Renault Magnum и Peugeot 307.
По словам правоохранителей, на перекрестке дорог Борисполь-Барышевка водитель Peugeot не справился с управлением и спровоцировал столкновение с грузовиком Renault.
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На Киевщине легковушка Peugeot протаранила грузовик – трое погибших / 2 фотографии
ДТП унесло жизни трех человек: 26-летней киевлянки, которая была за рулем Peugeot, 32-летнего жителя Львовщины и 34-летнего уроженца Донецкой области, ехавших вместе с ней.
Водитель грузовика остался невредимым.
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Также в полиции сообщили, что будет проведена экспертиза для установления причин смерти.
Разбитые автомобили были изъяты в качестве вещественных доказательств.
Ранее Факты ICTV рассказывали о ДТП на Тернопольщине, в результате которой пять человек получили многочисленные травмы и ранения.
Источник: Нацполиция
Фото: Нацполиция