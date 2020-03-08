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Факты / Происшествия

Тело водителя вырезали спасатели: под Киевом столкнулись две легковушки

Под Киевом около села Мартусовка Honda Civic выехала на встречную полосу, где она влетела в Toyota Prado.

В результате удара водителя Honda 1994 года рождения зажало в салоне. От полученных травм он скончался, тело вырезали спасатели.

Пассажира Honda госпитализировали с переломом ноги и другими травмами разной тяжести. Водитель Toyota не пострадал.

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На месте работали два экипажа патрульной полиции, сотрудники ГСЧС, медики и следственно-оперативная группа.

Тело водителя вырезали спасатели: под Киевом столкнулись две легковушки / 6 фотографий

Ранее Факты ICTV писали, что в Бориспольском районе Киевской области произошло смертельное ДТП с участием автомобилей Renault Magnum и Peugeot 307.

ДТП унесло жизни трех человек: 26-летней киевлянки, которая была за рулем Peugeot, 32-летнего жителя Львовщины и 34-летнего уроженца Донецкой области, ехавших вместе с ней.

Источник: Информатор

Фото: Информатор

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