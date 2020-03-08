Тело водителя вырезали спасатели: под Киевом столкнулись две легковушки

Под Киевом около села Мартусовка Honda Civic выехала на встречную полосу, где она влетела в Toyota Prado.

В результате удара водителя Honda 1994 года рождения зажало в салоне. От полученных травм он скончался, тело вырезали спасатели.

Пассажира Honda госпитализировали с переломом ноги и другими травмами разной тяжести. Водитель Toyota не пострадал.

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На месте работали два экипажа патрульной полиции, сотрудники ГСЧС, медики и следственно-оперативная группа.