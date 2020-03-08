Под Киевом около села Мартусовка Honda Civic выехала на встречную полосу, где она влетела в Toyota Prado.
В результате удара водителя Honda 1994 года рождения зажало в салоне. От полученных травм он скончался, тело вырезали спасатели.
Пассажира Honda госпитализировали с переломом ноги и другими травмами разной тяжести. Водитель Toyota не пострадал.
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На месте работали два экипажа патрульной полиции, сотрудники ГСЧС, медики и следственно-оперативная группа.
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Тело водителя вырезали спасатели: под Киевом столкнулись две легковушки / 6 фотографий
Ранее Факты ICTV писали, что в Бориспольском районе Киевской области произошло смертельное ДТП с участием автомобилей Renault Magnum и Peugeot 307.
ДТП унесло жизни трех человек: 26-летней киевлянки, которая была за рулем Peugeot, 32-летнего жителя Львовщины и 34-летнего уроженца Донецкой области, ехавших вместе с ней.
Источник: Информатор
Фото: ИнформаторТеги: ДТП, Киевская область, ПроисшествияЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Загружается…
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