8 марта на украинском пограничном пункте Угринов задержали мужчину, который хотел провезти €500 тыс и $240 тыс.
37-летнего злоумышленника, который возвращался с Польши, поймали пограничники Львовского отряда Госпогранслужбы Украины.
По словам сотрудников пропускного пункта, их смутило слишком взволнованое поведение мужчины.
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Украинец пытался незаконно вывезти из Польши больше 20 млн грн / 7 фотографий
– При осуществлении погранично-таможенных процедур было замечено нервозное поведение водителя, поэтому сотрудники таможни приняли решение углубленно осмотреть микроавтобус Mercedes, на котором ехал наш соотечественник, – сообщили в ГПСУ.
В ходе осмотра автомобиля в личных вещах мужчины нашли несколько пакетов с деньгами. После извлечения и подсчетов оказалось, что мужчина планировал провезти €500 тыс и $240 тыс.
Валюту было изъято и передано сотрудникам таможни.
Ранее Факты ICTV рассказывали, как через украинскую границу контрабандой пытались вывезти более 3 тыс. противовирусных масок.
Фото, видео: ГПСУ
Источник: ГоспогранслужбаТеги: Госпогранслужба, Украина-ПольшаЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Загружается…
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