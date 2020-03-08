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Факты / Происшествия

Украинец пытался незаконно вывезти из Польши больше 20 млн грн

8 марта на украинском пограничном пункте Угринов задержали мужчину, который хотел провезти €500 тыс и $240 тыс.

37-летнего злоумышленника, который возвращался с Польши, поймали пограничники Львовского отряда Госпогранслужбы Украины.

По словам сотрудников пропускного пункта, их смутило слишком взволнованое поведение мужчины.

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Украинец пытался незаконно вывезти из Польши больше 20 млн грн / 7 фотографий

– При осуществлении погранично-таможенных процедур было замечено нервозное поведение водителя, поэтому сотрудники таможни приняли решение углубленно осмотреть микроавтобус Mercedes, на котором ехал наш соотечественник, – сообщили в ГПСУ.

В ходе осмотра автомобиля в личных вещах мужчины нашли несколько пакетов с деньгами. После извлечения и подсчетов оказалось, что мужчина планировал провезти €500 тыс и $240 тыс.

Валюту было изъято и передано сотрудникам таможни.

Ранее Факты ICTV рассказывали, как через украинскую границу контрабандой пытались вывезти более 3 тыс. противовирусных масок.

Фото, видео: ГПСУ

Источник: Госпогранслужба

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