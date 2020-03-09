На Житомирщине столкнулись два легковых авто – четверо погибших

В Житомирской области утром 9 марта в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли четыре человека.

Смертельная авария произошла около 4.15 в пгт Любар на автодороге Житомир – Черновцы. По предварительным данным, 23-летний водитель BMW-523 не справился с управлением транспортным средством и выехал на полосу встречного движения, где врезался в Daewoo Lanos.

В результате от полученных травм на месте погибли оба водителя и пассажирка Daewoo Lanos. В реанимационном отделении больницы умер ребенок, который находился в Daewoo Lanos.

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Сейчас в медицинском учреждении находится пассажир BMW, житель с. Громады Любарского района, 1994 года рождения.

Тела погибших доставлены на судебно-медицинскую экспертизу. Их личности устанавливаются.