В Житомирской области утром 9 марта в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли четыре человека.
Смертельная авария произошла около 4.15 в пгт Любар на автодороге Житомир – Черновцы. По предварительным данным, 23-летний водитель BMW-523 не справился с управлением транспортным средством и выехал на полосу встречного движения, где врезался в Daewoo Lanos.
В результате от полученных травм на месте погибли оба водителя и пассажирка Daewoo Lanos. В реанимационном отделении больницы умер ребенок, который находился в Daewoo Lanos.
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Сейчас в медицинском учреждении находится пассажир BMW, житель с. Громады Любарского района, 1994 года рождения.
Тела погибших доставлены на судебно-медицинскую экспертизу. Их личности устанавливаются.
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На Житомирщине столкнулись два легковых авто – четверо погибших / 3 фотографии
По факту возбуждено уголовное производство – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.
Ранее Факты ICTV писали, что на Закарпатье в результате столкновения автомобиля с пассажирским поездом пострадали пять человек.
Источник: Нацполиция
Фото: НацполицияТеги: ДТП, ДТП на Житомирщині, Житомирська областьЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
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