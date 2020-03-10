В Киеве на Нивках BMW влетел в Seat: есть пострадавший

В ночь на 10 марта в Киеве на пересечении улиц Стеценко и Щербаковского произошло ДТП с участием автомобилей BMW X3 и Seat. В результате столкновения пострадал один человек – водитель Seat.
Авария произошла около 23.00.
По предварительной информации, которую сообщили полицейские, оба автомобиля двигались по улице Щербаковского в сторону площади Валерия Марченко.
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Далее, по словам водителя BMW, Seat вылетел на полосу перед ним и мужчина не успел затормозить.
В результате столкновения водитель Seat получил травмы неизвестной степени тяжести – медики оказывали ему помощь.
Ранее Факты ICTV писали, что на Закарпатье в результате столкновения автомобиля с пассажирским поездом пострадали пять человек.
Источник: Информатор
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