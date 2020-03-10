В Киеве на Нивках BMW влетел в Seat: есть пострадавший

В ночь на 10 марта в Киеве на пересечении улиц Стеценко и Щербаковского произошло ДТП с участием автомобилей BMW X3 и Seat. В результате столкновения пострадал один человек – водитель Seat.

Авария произошла около 23.00.

По предварительной информации, которую сообщили полицейские, оба автомобиля двигались по улице Щербаковского в сторону площади Валерия Марченко.