В Киеве сожгли автомобиль руководителя Госэкоинспекции Фирсова

В ночь на четверг, 12 марта, неизвестные подожгли автомобиль и.о. главы Государственной экологической инспекции Украины Егора Фирсова.

— Просто под домом неизвестные сожгли мою машину. Пожарные прибыли оперативно и потушили огонь, но восстановлению авто уже не подлежит, — написал Фирсов.

Бывший народный депутат считает, что это произошло из-за его профессиональной деятельности.

— Видимо, таким образом оценили работу моей команды во главе экоинспекции. Реальные штрафы для загрязнителей, антикоррупционные чистки не нравятся многим. Вот и ответ, — добавил Егор Фирсов.

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Напомним, Фирсов возглавляет Государственную экологическую инспекцию с 20 ноября 2019 года.