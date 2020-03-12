



В Словакии в ДТП погибли двое украинцев, еще четверо травмированы / 2 фотографии

По предварительным данным, среди погибших — 26-летний водитель Mercedes и его 23-летний коллега. Они везли группу украинцев на заработки в город Жилина. Оба родом из Тячевского района Закарпатья.

В связи с пандемией коронавируса в мире, на карантин отправили бригаду медиков и пожарных, которые оказывали помощь пострадавшим в ДТП. Их изолируют, пока не будут доступны результаты исследований на коронавирус.

Посольство Украины в Словакии поддерживает контакт с родственниками погибших, занимается необходимыми вопросами для репатриации их тел в Украину.

Как писали Факты ICTV, девять игроков гвинейского футбольного клуба Этуаль де Гвинея, погибли в результате ДТП. Это произошло недалеко от города Маму, в 250 километрах от столицы страны Конакри, где базируется клуб.

Источник: zilinak.sk

Фото: zilinak.sk