Двое украинцев погибли в масштабном ДТП в Словакии в ночь на 12 марта.
Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter столкнулся с рейсовым автобусом на автодороге между населенными пунктами Ружомберок — Чернова.
В больницу с различными травмами попали 26 человек, среди них четверо украинцев.
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В Словакии в ДТП погибли двое украинцев, еще четверо травмированы / 2 фотографии
По предварительным данным, среди погибших — 26-летний водитель Mercedes и его 23-летний коллега. Они везли группу украинцев на заработки в город Жилина. Оба родом из Тячевского района Закарпатья.
В связи с пандемией коронавируса в мире, на карантин отправили бригаду медиков и пожарных, которые оказывали помощь пострадавшим в ДТП. Их изолируют, пока не будут доступны результаты исследований на коронавирус.
Посольство Украины в Словакии поддерживает контакт с родственниками погибших, занимается необходимыми вопросами для репатриации их тел в Украину.
Как писали Факты ICTV, девять игроков гвинейского футбольного клуба Этуаль де Гвинея, погибли в результате ДТП. Это произошло недалеко от города Маму, в 250 километрах от столицы страны Конакри, где базируется клуб.
Источник: zilinak.sk
Фото: zilinak.sk