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Факты / Происшествия

В Словакии в ДТП погибли двое украинцев, еще четверо травмированы

Двое украинцев погибли в масштабном ДТП в Словакии в ночь на 12 марта.

Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter столкнулся с рейсовым автобусом на автодороге между населенными пунктами Ружомберок — Чернова.

В больницу с различными травмами попали 26 человек, среди них четверо украинцев.

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В Словакии в ДТП погибли двое украинцев, еще четверо травмированы / 2 фотографии

По предварительным данным, среди погибших — 26-летний водитель Mercedes и его 23-летний коллега. Они везли группу украинцев на заработки в город Жилина. Оба родом из Тячевского района Закарпатья.

В связи с пандемией коронавируса в мире, на карантин отправили бригаду медиков и пожарных, которые оказывали помощь пострадавшим в ДТП. Их изолируют, пока не будут доступны результаты исследований на коронавирус.

Посольство Украины в Словакии поддерживает контакт с родственниками погибших, занимается необходимыми вопросами для репатриации их тел в Украину.

Как писали Факты ICTV, девять игроков гвинейского футбольного клуба Этуаль де Гвинея, погибли в результате ДТП. Это произошло недалеко от города Маму, в 250 километрах от столицы страны Конакри, где базируется клуб.

Источник: zilinak.sk

Фото: zilinak.sk

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