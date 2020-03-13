Поздним вечером 12 марта на окружной дороге вокруг Борисполя столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль Volkswagen. От сильного удара легковушка улетела в кювет, а Volkswagen LT развернуло на 180 градусов.
С места ДТП бригада скорой помощи забрала троих человек.
По предварительной информации, микроавтобус ехал по окружной дороге со стороны села Великая Александровка.
-
Оторвало двигатель: под Киевом микроавтобус влетел в легковушку / 6 фотографий
Автомобиль Volkswagen пересекал кольцевую по трассе, двигаясь со стороны Борисполя. На перекрестке и произошло жесткое столкновение.
Читайте: Два авто разбиты вдребезги: в ДТП на Тернопольщине пострадали пять человек
У микроавтобуса от удара вырвало двигатель. По словам правоохранителей, из салона буса госпитализировали двоих людей. В легковушке Volkswagen пострадала девушка. На месте работала следственно-оперативная группа.
Ранее Факты ICTV писали, что на Закарпатье в результате столкновения автомобиля с пассажирским поездом пострадали пять человек.Теги: ДТП, ДТП в Киеве, КиевЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Загружается…
X
Нашли ошибку в тексте?
Ошибка
-