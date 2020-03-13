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Факты / Происшествия

Оторвало двигатель: под Киевом микроавтобус влетел в легковушку

Поздним вечером 12 марта на окружной дороге вокруг Борисполя столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль Volkswagen. От сильного удара легковушка улетела в кювет, а Volkswagen LT развернуло на 180 градусов.

С места ДТП бригада скорой помощи забрала троих человек.

По предварительной информации, микроавтобус ехал по окружной дороге со стороны села Великая Александровка.

Оторвало двигатель: под Киевом микроавтобус влетел в легковушку / 6 фотографий

Автомобиль Volkswagen пересекал кольцевую по трассе, двигаясь со стороны Борисполя. На перекрестке и произошло жесткое столкновение.

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У микроавтобуса от удара вырвало двигатель. По словам правоохранителей, из салона буса госпитализировали двоих людей. В легковушке Volkswagen пострадала девушка. На месте работала следственно-оперативная группа.

Ранее Факты ICTV писали, что на Закарпатье в результате столкновения автомобиля с пассажирским поездом пострадали пять человек.

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