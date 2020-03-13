Оторвало двигатель: под Киевом микроавтобус влетел в легковушку

Поздним вечером 12 марта на окружной дороге вокруг Борисполя столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль Volkswagen. От сильного удара легковушка улетела в кювет, а Volkswagen LT развернуло на 180 градусов.

С места ДТП бригада скорой помощи забрала троих человек.

По предварительной информации, микроавтобус ехал по окружной дороге со стороны села Великая Александровка.