В Азовском море вблизи Бердянска 14 марта пропал баркас с тремя рыбаками.
— 14 марта в ГСЧС поступила информация, что в Азовском море вблизи города Бердянск вышли в море на деревянном баркасе трое рыбаков, которые в определенное время не вышли на связь и место их нахождения неизвестно, — говорится в сообщении.
Для их поиска задействованы два катера Госпогранслужбы и один катер Государственного морского спасательно-координационного центра.
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Вчера поиски результата не дали, их восстановили 15 марта с 6.00.
Дополнительно задействовали вертолет, который находится на постоянном месте дислокации в Харькове.
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Под Бердянском пропал баркас с тремя рыбаками / 2 фотографии
Напомним, 28 февраля в Киевской области пропали два рыбака, которые ловили рыбу в акватории Киевского водохранилища. Вблизи села Страхолесье Ивановского района они вышли на лодке Прогресс.
Источник: ГСЧС
Фото: ГСЧС