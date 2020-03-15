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Факты / Происшествия

Под Бердянском пропал баркас с тремя рыбаками

В Азовском море вблизи Бердянска 14 марта пропал баркас с тремя рыбаками.

— 14 марта в ГСЧС поступила информация, что в Азовском море вблизи города Бердянск вышли в море на деревянном баркасе трое рыбаков, которые в определенное время не вышли на связь и место их нахождения неизвестно, — говорится в сообщении.

Для их поиска задействованы два катера Госпогранслужбы и один катер Государственного морского спасательно-координационного центра.

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Вчера поиски результата не дали, их восстановили 15 марта с 6.00.

Дополнительно задействовали вертолет, который находится на постоянном месте дислокации в Харькове.

  • Під Бердянськом зник баркас із трьома рибалками
  • Під Бердянськом зник баркас із трьома рибалками
  • Під Бердянськом зник баркас із трьома рибалками
  • Під Бердянськом зник баркас із трьома рибалками
Под Бердянском пропал баркас с тремя рыбаками / 2 фотографии

Напомним, 28 февраля в Киевской области пропали два рыбака, которые ловили рыбу в акватории Киевского водохранилища. Вблизи села Страхолесье Ивановского района они вышли на лодке Прогресс.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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