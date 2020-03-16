Украина долго держала оборону, но на этой неделе защитные бастионы пошатнулись. Медики заявили о трех украинцах, больных коронавирусом.

Два случая зафиксированы на Буковине. Один из мужчин заразился от жены, которая вернулась из Италии. Сама же женщина здорова. В Черновицкой области объявлено чрезвычайное положение. Учебные заведения на карантине. Закрыты все магазины, кроме продуктовых.

В Радомышле Житомирской области госпитализировали 71-летнюю женщину, которая недавно побывала в Польше. Врачи боролись за жизнь пациентки, но безуспешно. Женщина обратилась за помощью только на четвертый день болезни. До этого она успела посетить родственников во Львове и сходить в церковь. Пятеро прихожан храма уже обратились в больницу с жалобами на повышенную температуру.

В церкви и автостанции спасатели провели дезинфекцию. В городе закрыты на карантин все школы, садики, рынок. А еще управление соцзащиты и даже банки. Остановлен общественный транспорт. Въезд в город и выезд ограничены.

В конце недели становится известно, что умерла еще одна украинка. Но она находилась не дома, а в Италии. Из-за вспышки коронавируса в пятницу президент созывает заседания Совета нацбезопасности и обороны. Оно длится несколько часов. Принимают решение: с 17 марта Украина закрывает границы.

Читайте: За неуплату счетов на период карантина газ не отключат – Герус

Все украинцы, возвращающиеся из-за границы, будут проходить медицинский контроль. Со вторника железнодорожное, автобусное и авиасообщение будет прекращено. Ограничить авиаперелеты правительство собиралось еще на этой неделе. В первую очередь, с теми странами, где зафиксировано больше всего инфицированных коронавирусом.

Под усиленным контролем не только воздушные, но и морские ворота Украины. Все суда, которые швартуются в портах, проходят санитарную проверку. Моряков осматривают медики в защитных костюмах. Подозрения на коронавирус были, но они не подтвердились.

Почти на всей территории Украины сейчас действует карантинный режим. Закрыты все учебные заведения. Отказались прекращать учебу только в Харькове. А вот в столице это решили сделать первыми. До 3 апреля закрылись не только все учебные заведения, но и кружки и секции. Не работают также театры, музеи, кинотеатры и развлекательные зоны в торговых центрах. Зато столичные магазины во время карантина будут работать, но с усиленным режимом дезинфекции.

Многие компании переводят своих работников на дистанционную работу, чтобы лишний раз не подвергать опасности, ведь общественный транспорт остается одной из зон наибольшего риска. К тому же, из-за карантина многим родителям не на кого оставить детей.

Карантин докатился даже до Верховной Рады. До 3 апреля будут пускать только депутатов, их помощников и работников аппарата. Журналистам доступ в парламент существенно ограничили.

В первый же день введения карантина украинцы массово ринулись закупать продукты. В некоторых магазинах выстроились очереди. В аптеках — тоже ажиотаж. Экспорт критически важных медикаментов запретили. Однако их пытаются вывезти контрабандой. Наибольшую партию — полторы тонны медицинских масок — пытались отправить через аэропорт Борисполь в Катар и Италию.

Не теряют шанса нажиться на панике и официальные поставщики. Бесконтактные термометры в течение недели выросли в цене более чем в десять раз.

Главный же вопрос сейчас: сколько будет продолжаться этот карантин? Ограничат тремя неделями или будут продолжать еще? Если уровень заболеваемости будет расти, то вероятно, карантин продлят еще на апрель. Большинство мировых экспертов прогнозируют спад пандемии в мае. Вирусы обычно боятся тепла и солнца. Но одновременно болезнь может вернуться уже осенью.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что почитать на карантине.