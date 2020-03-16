PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Карантин: как не подхватить коронавирус в транспорте

Тем, кому во время карантина в Киеве ежедневно надо куда-то ехать, необходимо быть особенно осторожными в общественном транспорте.

В коммунальном транспорте проводят дезинфекцию уже дважды в день.

Однако частные перевозчики не спешат перенимать пример коммунальщиков.

Читайте: В Киеве закрывают все заведения, кроме аптек, продуктовых магазинов и АЗС

К тому же пассажиры относятся довольно скептически к самозащите — не надевают маски, не соблюдают метровой дистанции и не пользуются антисептиками, хотя во всех углах есть памятки о безопасности.

Кстати, продавцы в продуктовых магазинах на время карантина должны носить маски или находиться по специальным экраном. В случае несоблюдения этого требования, нарушителей ждет штраф.

Источник: Надзвичайні новини

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка