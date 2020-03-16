Карантин: как не подхватить коронавирус в транспорте

Тем, кому во время карантина в Киеве ежедневно надо куда-то ехать, необходимо быть особенно осторожными в общественном транспорте.

В коммунальном транспорте проводят дезинфекцию уже дважды в день.

Однако частные перевозчики не спешат перенимать пример коммунальщиков.

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К тому же пассажиры относятся довольно скептически к самозащите — не надевают маски, не соблюдают метровой дистанции и не пользуются антисептиками, хотя во всех углах есть памятки о безопасности.

Кстати, продавцы в продуктовых магазинах на время карантина должны носить маски или находиться по специальным экраном. В случае несоблюдения этого требования, нарушителей ждет штраф.