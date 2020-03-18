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Факты / Происшествия

Стрельба в Мукачево: таксист в тяжелом состоянии в больнице

В Мукачево неизвестные, находившиеся в автомобиле, выстрелили из огнестрельного оружия в таксиста.

Он в это время сидел в своем авто.

Жителя Мукачево 1967 года госпитализировали с огнестрельным ранением в тяжелом состоянии.

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Пуля попала в сторону поясницы в районе таза.

Ранее Факты ICTV писали, что в Черновцах между двумя местными жителями возник спор, во время которого один из мужчин выстрелил в другого.

Пострадавшего 22-летнего жителя с ранением шеи госпитализировали в хирургическое отделение больницы скорой медицинской помощи.

Источник: Mukachevo.net

Фото: Dreamstime

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