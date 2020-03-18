В Киеве священник отдал мошенникам 500 тыс. грн за «золотые» монеты

В полицию Киева обратился священник, который сообщил, что в феврале приобрел у ранее незнакомых ему мужчин 150 золотых монет на сумму 500 тыс. грн. Позже экспертиза установила, что монеты изготовлены из меди и цинка.

Через несколько дней один из злоумышленников позвонил священнику с предложением приобрести еще 800 монет за 1 млн грн.

Полиция начала досудебное расследование и установила личности злоумышленников.

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17 марта четыре человека были задержаны в порядке ст. 208 УПК во время совершения очередной сделки.

Во время обыска у них изъяли монеты из металла белого и желтого цвета, другие антикварные изделия, 2 тыс. поддельных гривен номиналом 500 грн, помеченные специальным раствором, а также другие вещественные доказательства.

Следственные и процессуальные действия продолжаются.

Ранее в Тернополе гадалка выманила €13 тысяч у женщины. Она предложила провести ритуал очищения. Для него женщина принесла деньги, соль и воду. Гадалка упаковала деньги в два одинаковых пакета и сказала их спрятать под подушку, а на третий день снова принести сюда, чтобы завершить всю процедуру.

Потерпевшая только на третий день заглянула в пакет, а там лежали газетные вырезки.