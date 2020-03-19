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Женщина из Нежина с подозрением на Covid-19 придумала поездку в Италию — Нацполиция

Женщина из Нежина, которую 18 марта срочно госпитализировали с подозрением на коронавирус, который она якобы подхватила в Италии, никогда не была за границей, выяснила местная полиция.

38-летняя пациентка инфекционного отделения рассказала, что три дня назад вернулась в Украину из Италии.

— Правоохранители начали с уточнения даты возвращения больной из Италии. Выяснилось, что женщина никогда не была за границей и даже не имеет загранпаспорта, — говорится в сообщении.

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У нее взяли образцы крови и направили в лабораторию в Киев для проведения теста на коронавирус.

Сейчас в Черниговской области нет подтвержденных фактов заболевания коронавирусом.

Ранее сообщалось, что 18 марта в Нежинскую городскую больницу доставили 38-летнюю женщину с симптомами ОРВИ. Также у больной было затрудненное дыхание и кашель. У нее подозревают коронавирус. Сама больная сказала, что несколько дней назад вернулась из Италии.

Источник: Нацполиция

Фото: Dreamstime

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