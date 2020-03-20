Совращал под видом фокусов: в Словянске арестовали 24-летнего педофила

В Словянске Донецкой области 24-летнему подозреваемому в совращении мальчиков суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 168 тыс. грн.

18 марта в полицию обратились четыре женщины, с заявлениями, что с их несовершеннолетними сыновьями местный житель на протяжении длительного периода совершал развратные действия.

Читайте: Заставлял раздеваться и делал массаж: спортсмены обвинили тренера в педофилии

По данным прокуратуры Донецкой области, мальчикам от 13 до 15 лет. 24-летнего мужчину арестовали на 60 суток с правом внесения залога.

Установлено, что в течение двух лет житель Словянска под предлогом демонстрации фокусов заманивал в свой дом несовершеннолетних мальчиков и совершал с ними развратные действия. Затем он давал им по 50 грн и отпускал домой.

Ранее Факты ICTV писали, что под Николаевом подростка подозревают в изнасиловании 8-летнего ребенка.