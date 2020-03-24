В Житомире застрелился разведчик АТО: друзья отказываются верить в самоубийство

В Житомирской многоэтажке застрелился разведчик АТО.

— Выстрел был произведен в подбородок, пуля прошла через голову и вышла в верхней часок головы и отрекошетила от потолка в лестничную площадку, — рассказал заместитель руководителя полиции Житомирщины Вячеслав Пашковский.

Жертвой оказался 46-летний Олег Котенко — экс-разведчик 95 бригады, после войны также был волонтером.

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Следствие сразу склонялось к версии самоубийства, так как у тела находилась его охотничье оружие.

Однако товарищи отрицают эту версию, мол, Олег был волевым человеком и после войны имел довольно успешный строительный бизнес. Кроме того, у мужчины остались жена и две дочери.

В полиции добавили, что собирают все доказательства и ждут заключения экспертиз.

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