Травма головы и раны на спине: на Полтавщине мужчина покалечил фельдшера

В поселке Диканька на подстанцию ​​скорой друзья привезли мужчину без сознания, которые и рассказали, что товарищ упал, когда они уже слишком много алкоголя выпили.

— Врач сразу бросился к больному оказывать помощь. Мы все здесь стояли. Пульс был в норме, давление немного падало. И врач сказал, стоит сделать кардиограмму, — рассказывает фельдшер Ольга Борисовна.

Когда она начала крепить электроды к телу пациента, тот проснулся и начал спрашивать Где я? Что со мной? Вы кто?

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Затем мужчина резко соскочил и стал убегать, а фельдшер, спасая дорогостоящее оборудование, ухватилась в кардиограф. Однако пациент оттолкнул ее. Женщина упала на стекло и разбила его, в результате чего ей диагностировали черепно-мозговую травму и рваные раны спины, которую пришлось зашивать.

Более того, агрессивный пациент, убегая, прихватил с собой куртку фельдшера. Однако на следующий день он женщине ее вернул и даже извинился за свое поведение, но было поздние, правоохранители уже возбудили уголовное дело.

Ему грозит наказание по ст.125 УК Украины.

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