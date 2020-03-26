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Факты / Происшествия

В Магнитогорске прогремел взрыв в жилом доме, есть жертвы

В жилом доме по адресу Доменщиков, 19, в Магнитогорске (Россия) произошел взрыв.

В МВД сообщили, что произошел взрыв бытового газа.

По предварительным данным, погибли два человека. Из дома эвакуировали 31 человека.

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На месте работают экстренные службы.

Напомним, в Обухове в Киевской области произошла чрезвычайная ситуация. В квартире многоэтажки взорвалась газовая плита на кухне 60-летнего мужчины.

 

Источник: РИА Новости

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