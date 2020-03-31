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Факты / Происшествия

В Одесской области сына и мать нашли мертвыми в доме, еще два человека в больнице

В частном доме в селе Латовка Одесской области без признаков жизни были найдены 43-летний хозяин и его 77-летняя мать.

— Жену погибшего, на год младше его, и их восьмилетнюю дочь в крайне тяжелом состоянии забрала скорая. Предварительная причина — отравление угарным газом, — рассказали в полиции.

Семью нашли родственники, которые не смогли дозвониться, поэтому приехали к потерпевшим.

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Обстоятельства выясняются, по предварительным данным люди отравились угарным газом от газового котла.

Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в ЕРДР по ст. 115 (Умышленное убийство с пометкой несчастный случай) УК Украины. В рамках дела будет назначен ряд экспертиз.

Ранее Факты ICTV писали, что в селе Лазещина Раховского района, что на Закарпатье произошел пожар в двухэтажном жилом доме многодетной семьи. В результате пожара троих детей госпитализировали с симптомами отравления угарным газом.

Источник: Нацполиция

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