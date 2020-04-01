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Факты / Происшествия

В Одесской области целый день горит национальный природный парк

На территории Нижнеднестровского национального природного парка с ночи 1 апреля и в течение всего дня продолжается пожар.

Возгорание произошло еще ночью вдоль дороги Одесса-Рени 43-45 километре.

Утром пламя двигалось на юг, по направлению к лодочной станции, на правом берегу реки, напротив села Маяки.

В Одесской области целый день горит национальный природный парк / 2 фотографии

Около 13.00 горело в нескольких очагах, вдоль Старого Турунчука и вдоль трассы.

Работники Нижнеднестровского НПП собственными силами пытались потушить огонь, но им даже вместе со спасателями это не удалось.

— Выгорели большие площади, — сообщают в парке.

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Ранее Факты ICTV писали, что в селе Лазещина Раховского района, что на Закарпатье произошел пожар в двухэтажном жилом доме многодетной семьи. В результате пожара троих детей госпитализировали с симптомами отравления угарным газом.

Источник: ГСЧС

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