На Житомирщине сына священника обвиняют в смерти двух девушек

На Житомирщине сына священника подозревают в смерти двух молодых девушек.

Две матери на могилы своих дочерей почти всегда ходят вдвоем. Женщин объединило общее горе.

Ирина и Настя поздно вечером возвращались из сельской дискотеки домой в райцентр. Обычно девушки вызвали такси, но на этот раз знакомая предложила им место в машине своего кавалера.

Автомобиль, в котором ехали девушки, не вписался в поворот и на скорости врезался в дерево.

— Он не справился с управлением и поехал прямо в лес. После чего правой стороной, где сидели девушки, врезался в дерево, — рассказывает отец одной из девушек.

На асфальте до сих пор — прядь белокурых волос. Настя погибла мгновенно. Ирину отбросило в кусты. Целый месяц врачи боролись за ее жизнь, но девушка умерла.

— Череп был поврежден, мозг. Но еще у нас была надежда, — говорит мать погибшей девушки Оксана Прищепа.

В машине были еще двое пассажиров, и они выжили. Вот только с места аварии — убежали. Правда, водитель — 23-летний Михаил — остался.

— Тогда на остановке, когда пришли свидетели, он сидел, он был чумной, он себе сидел играл в телефоне и даже не понимал ситуацию, что произошло, — говорит отец погибшей девушки Олег Прищепа.

Сейчас Михаил находится на скамье подсудимых.

— Возражаю свою вину, но я не отрицаю, что я был за рулем.

Главный вопрос: был ли Михаил за рулем трезвый? По материалам следствия — не было.

— Отказался от прохождения теста на состояние алкогольного опьянения, затем в дальнейшем в больнице отказался сдавать кровь. И только по решению суда через некоторое время, а это уже прошло двое суток, когда у него отобрали биологические образцы на состояние алкогольного опьянения, в соответствии конечно он уже в то время находился трезвым, — утверждает представитель пострадавших Владимир Васильчук

Несмотря на все рассказы свидетелей, родные погибших боятся, что Михаил может избежать сурового наказания. Говорят: он — мастер выходить сухим из воды.

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Якобы парня уже не раз видели пьяным за рулем. Но сыну священника все сходит с рук. В Попильне его считают местным мажором.

— У него отец … У них семейный бизнес позволяет, церковь выдержит все. И брат у него занимается металлом, — говорит Людмила Андриевская, которая потеряла дочь в ДТП.

Родственники погибших возмущены до исступления. Мол, семья священника еще и обвинила их умерших детей.

Родные погибших требуют для водителя сурового наказания. А если Михаила выпустят из-за решетки, то уверены — он непременно убежит.

— Это очень легко. И Беларусь — это, наверное, ближайшее, где они могут быть. Родня в России. Это люди, которые буквально ждут, чтобы его хотя бы только на день отпустили, — утверждает Людмила Андриевская.

Судья решает не рисковать: на Михаила снова надевают наручники. Следующие два месяца он так же проведет в СИЗО.

На днях в Днепровском районе Киева водитель такси на пешеходном переходе сбил женщину с ребенком. Автомобиль Renault после наезда на пешеходов еще несколько метров протащил малыша. Ребенок в тяжелом состоянии.