В Киеве мужчину подозревают в убийстве собственного сына

В Киеве на Троещине мужчину заподозрили в убийстве собственного ребенка.

Утром жителей пятиэтажки на столичной Троещине перепугал звук сирены. Первое, что пришло в голову — в доме кто-то подхватил коронавирус.

— Была полиция, была скорая. А что там было, никто ничего не говорил, — рассказал очевидец Михаил.

Михаил только увидел, как медики быстро, не произнося ни слова, забежали в подъезд.

Скорую вызвала жительница одной из квартир. Она умоляла медиков приехать как можно быстрее, ведь помощь была нужна ее маленькому сыну, который перестал дышать.

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Однако все попытки врачей вернуть малыша к жизни не увенчались успехом. Они констатировали смерть. Медики предположили — это насильственная смерть. На момент трагедии в квартире были мать ребенка и ее сожитель.

— Он объяснял, что кормил ребенка. Ребенок поперхнулась, и он стучал его по спине и таким образом пытался его реанимировать. Будто асфиксия произошла с ребенком, — рассказывает пресс-секретарь Деснянского управления полиции Киева Наталья Федоровская.

Но медики не поверили в такие странные объяснения мужа, поэтому на помощь позвали уже правоохранителей.

— Предварительный вывод эксперта — причина смерти этого ребенка черепно-мозговая травма. То есть кровоизлияние и черепно-мозговая травма, которая, скажем так, не могла возникнуть от тех действий, которые описывал сам подозреваемый, — говорит прокурор Киевской местной прокуратуры Кира Колбушкова.

Соседи говорят: почти не знают это семейство, ведь молодые люди заехали в арендованную квартиру лишь недавно. Но и вспоминают: пара часто ссорилась.

— Достаточно часто слышал. Были крики, скандалы, — говорит сосед семьи Игорь.

37-летнего главу семьи сразу задержали, а суд отправил мужчину в СИЗО на два месяца.

За умышленное убийство младенца отчиму может угрожать пожизненное заключение. Но правоохранители ждут официальных выводов эксперта, которые могут поставить все в этом расследовании с ног на голову.

Ранее в Киеве женщина убила свою дочь в квартире во время ссоры.