В Ровно нашли застреленным чиновника Госгеокадастра

В городе Ровно было найдено тело заместителя начальника ГУ Госгеокадастра в Ровенской области 32-летнего Илью Карпова.
Тело мужчины обнаружила его родственница в здании на улице Черновола 1 апреля около 11.40. Следователи, прибывшие на вызов, обнаружили в прихожей тело мужчины с огнестрельным ранением грудной клетки.
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На месте инцидента рядом с телом лежало охотничье ружье, которое зарегистрировано в установленном законодательством порядке. Ее изъяли.
Следователи начали расследование по предварительной правовой квалификацией ч.1 ст. 115 УКУ (Умышленное убийство с отметкой самоубийство).
У погибшего чиновника остались жена и малолетний сын.
Ранее Факты ICTV писали, что один из основателей банка Аваль Федор Шпиг погиб в ДТП на трассе Киев-Чоп. Авария произошла 31 марта в Житомирской области.