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Факты / Происшествия

Испугался Covid-19: в Италии медбрат задушил свою девушку-врача и порезал себе вены

В Италии медбрат Антонио Де Паче задушил свою 27-летнюю девушку-врача Лорену Кваранта.

На место преступления он сам вызвал правоохранителей, заявив, что убил Лорену потому, что она заразила его коронавирусом.

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Когда полицейские приехали, то обнаружили 28-летнего Антонио с порезанными венами. Его госпитализировали в больницу города Мессина на Сицилии, где работали они с Лореной, и ее коллеги спасли ему жизнь.

Тесты на Сovid-19 показали, что Лорена и Антонио не были инфицированы.

Число умерших от коронавируса в Италии превышает 13 тыс. человек.

Ранее Факты ICTV писали, что в городе Кумбран (Великобритания) Энтони Уилльямс убил свою супругу Рут во время карантина, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Источник: Daily Mail

Фото: Dreamstime

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