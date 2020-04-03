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Факты / Происшествия

Полиция задержала мужчину, который напал на журналистов в Киеве

Полиция задержала мужчину, который напал на съемочную группу в Гидропарке в Киеве.

Им оказался житель Броваров, 1965 года рождения. Его задержали в порядке ст. 208 Уголовного-процессуального кодекса Украины.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345-1 (Угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины.

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Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Полиция задержала мужчину, который напал на журналистов в Киеве

Напомним, 2 апреля мужчина напал на журналистов во время съемки сюжета в Гидропарке о соблюдении правил карантина на спортивных площадках. Он препятствовал съемке, дергал за технику, толкал оператора и матерился.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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