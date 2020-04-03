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Факты / Происшествия

На Харьковщине закрыли завод по изготовлению нелегального горючего

В Харьковской области правоохранители закрыли завод, который нелегально производил топливо из российского сырья.

— О возможном производстве топлива из компонентов, завезенных по так называемыми серыми схемами, узнали сотрудники оперативно-розыскного подразделения Харьковского пограничного отряда, — рассказали в Государственной пограничной службе.

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Дельцы получали сырье из РФ. На основании полученных материалов, следователи открыли уголовное производство за незаконное изготовление подакцизных товаров по ч. 2 ст. 204 УК Украины.

Пока устанавливается размер ущерба, нанесенный государству.

На Харьковщине закрыли завод по изготовлению нелегального горючего / 3 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что россиянин с украинскими корнями, который принимал участие в боевых действиях на территории Кавказа, пытался устроиться на службу в Нацгвардию. Помешала его планам военная контрразведка СБУ.

Источник: Госпогранслужба

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