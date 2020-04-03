В Харьковской области правоохранители закрыли завод, который нелегально производил топливо из российского сырья.
— О возможном производстве топлива из компонентов, завезенных по так называемыми серыми схемами, узнали сотрудники оперативно-розыскного подразделения Харьковского пограничного отряда, — рассказали в Государственной пограничной службе.
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Дельцы получали сырье из РФ. На основании полученных материалов, следователи открыли уголовное производство за незаконное изготовление подакцизных товаров по ч. 2 ст. 204 УК Украины.
Пока устанавливается размер ущерба, нанесенный государству.
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На Харьковщине закрыли завод по изготовлению нелегального горючего / 3 фотографии
Ранее Факты ICTV писали, что россиянин с украинскими корнями, который принимал участие в боевых действиях на территории Кавказа, пытался устроиться на службу в Нацгвардию. Помешала его планам военная контрразведка СБУ.
Источник: ГоспогранслужбаТеги: Госпогранслужба, ЗаводЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
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