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Факты / Происшествия

Громко разговаривали под окном: в России мужчина расстрелял 5 человек

В России мужчина расстрелял компанию молодых людей, которые громко вели себя под окнами его квартиры.

В результате стрельбы погибли пять человек.

Житель поселка Елатьма в Рязанской области сначала сделал замечаний молодым людям с балкона, но, когда те не прекратили шуметь, спустился к ним с ружьем.

В результате конфликта мужчина застрелил четверых мужчин и женщину.

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За убийство двух и более лиц задержанному грозит пожизненное заключение.

Напомним, в Кривом Роге в результате бытового конфликта мужчине отрезали палец из-за громкого разговора.

Источник: РИА Новости

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