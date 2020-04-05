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Факты / Происшествия

Пожар в зоне отчуждения ЧАЭС: уровень радиации в очаге превышает норму

В центре пожара в зоне отчуждения ЧАЭС радиация выше нормы.

Об этом заявил и.о. председателя Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов.

— Есть плохие новости — в центре пожара радиация выше нормы. Как вы видите на видео, показания прибора составляют 2,3 при норме 0,14. Но такая ситуация только в очаге пожара, — написал он.

К слову, в ГСЧС сообщили, что радиационный фон сейчас находится в пределах нормы.

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Фирсов добавил, что ситуация с ликвидацией пожара сейчас сложная.

— Огонь распространился на Чернобыльскую зону 20 гектаров, но в целом пылает более 100 га. Как это сейчас часто бывает, сначала кто-то поджег траву, а затем огонь перекинулся и на деревья, — написал он.

Также он добавил, что штраф за такое нарушение составляет лишь 175 грн и призвал народных депутатов на первом же заседании парламента существенно поднять сумму.

Напомним, по состоянию на 13.30 в зоне отчуждения Чернобыльской зоны продолжается тушение двух очагов лесного пожара, а именно между селом Владимировка и селом Жовтневе Котовского лесничества на площади около 20 га, а также вблизи села Раговка Котовского лесничества на площади около 5 га.

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