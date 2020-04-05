По состоянию на 13.30 в зоне отчуждения Чернобыльской зоны продолжается тушение двух очагов лесного пожара, а именно между селом Владимировка и селом Жовтневе Котовского лесничества на площади около 20 га, а также вблизи села Раговка Котовского лесничества на площади около 5 га.

К тушению первой ячейки привлечены 124 человека и 28 единиц техники, из них от ГСЧС 74 человек и 15 единиц техники (в том числе 2 самолета АН — 32П и вертолет МИ — 8).

Авиация ГСЧС уже осуществила 17 сбросов воды (64 тонны), из них вертолетом МИ-8 — 12 сбросов, самолетами АН-32П — 5 сбросов.

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К тушению второй ячейки привлечены 14 человек и 4 единицы техники, из них от ГСЧС 7 человек и 2 единицы техники.

Ранее в ГСЧС отметили, что открытого огня нет, но наблюдается тление отдельных ячеек. Радиационный фон сейчас находится в пределах нормы.