На Луганщине 8-летняя девочка умерла от пневмонии. Ее проверят на Covid-19

5 апреля в Лисичанске в Луганской области умерла 8-летняя девочка

По предварительному заключению, смерть наступила в результате гнойной пневмонии. У ребенка взяты образцы для проверки на коронавирус.

Родители девочки злоупотребляли алкогольными напитками и не выполняли родительские обязанности.

В декабре 2018 года детей из этой семьи изъяли и поместили в центр социально-психологической реабилитации, а родителей привлекли к административной ответственности. После проведения с ними профилактической работы детей вернули в семью по заявлению матери.

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С начала марта 2020 года девочка вместе со своей 5-летней сестрой жила с бабушкой. В течение недели у нее была высокая температура и кашель. Родственники ребенка к врачам не обращались, считая, что это обычная простуда.

За это время девочка контактировала только с бабушкой и сестрой.

Дело открыли по статье 166 и п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

К слову, в январе 2020 года в Украине от гриппа и пневмонии умер 621 человек.

Источник: Прокуратура Луганской области