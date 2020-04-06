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Факты / Происшествия

Под Харьковом при пожаре в котельной погибли четыре человека

В Харьковской области в городе Красноград при пожаре в котельной погибли четыре человека.

Пожар возник в нефункционирующем здании котельной 5 апреля в 20.42.

пожежа

По информации спасателей, пожар самоликвидировался на площади 5 м кв. Подразделения ГСЧС для тушения не привлекались.

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На данный момент неизвестно, что именно было причиной пожара.

Ранее Факты ICTV писали, что масштабный лесной пожар возник в Чернобыльской зоне. Уровень радиации в очаге превысил норму.

Источник: ГСЧС

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