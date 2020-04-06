Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения: ликвидация продолжается, радиационный фон в норме

В Чернобыльской зоне отчуждения по состоянию на 7.00 6 апреля продолжается ликвидация двух очагов пожаров.

Также спасатели отмечают, что радиационный фон в Киеве и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений.

По данным ГСЧС, крупнейший очаг горения наблюдается между селами Владимировка и Жовтневое Котовского лесничества на площади около 20 гектаров.

— К тушению привлечены 124 человека и 28 единиц техники (в том числе 2 самолета АН — 32П и вертолет МИ — 8). Всего с начала работ авиацией ГСЧС осуществлено 42 сбросы воды (174 тонны), из них вертолетом МИ-8 — 27 сбросов, самолетами АН-32П — 15 сбросов, — сообщают в ГСЧС.

Читайте: Сброшено 174 тонны воды: пожар в Чернобыльской зоне отчуждения локализован

Площадь пожара вблизи села Раговка Котовского лесничества составляет около 5 гектаров.

Напомним, пожар в Чернобильской зоне отчуждения возник 4 апреля. Угрозы населенным пунктам нет.