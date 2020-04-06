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Факты / Происшествия

Сгорело все, что было внутри: в Днепре ночью пылало три киоска

6 апреля в Днепре на улице Шолохова случился пожар. Здесь сгорели несколько киосков.

Сообщение о возгорании поступило примерно в 2.10.

Так, огонь охватил три ларька. В одном из них продавали кондитерские изделия, в другом – курятину. На место происшествия прибыли сотрудники ГСЧС, им удалось оперативно потушить пожар.

Сгорело все, что было внутри: в Днепре ночью пылало три киоска / 6 фотографий

Возгорание ликвидировали примерно в 2.30. Пламя существенно повредило сооружения, сгорело все, что было у них внутри. Огонь также задел стенку соседнего здания.

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На данный момент неизвестно, что именно было причиной пожара. Это предстоит выяснить правоохранителям.

Ранее масштабный лесной пожар возник в Чернобыльской зоне. Уровень радиации в очаге превысил норму.

Источник: Информатор

Фото: Информатор

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