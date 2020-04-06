











Сгорело все, что было внутри: в Днепре ночью пылало три киоска / 6 фотографий

Возгорание ликвидировали примерно в 2.30. Пламя существенно повредило сооружения, сгорело все, что было у них внутри. Огонь также задел стенку соседнего здания.

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На данный момент неизвестно, что именно было причиной пожара. Это предстоит выяснить правоохранителям.

Ранее масштабный лесной пожар возник в Чернобыльской зоне. Уровень радиации в очаге превысил норму.