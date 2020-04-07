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Факты / Происшествия

ДТП с украинцами в Венгрии: в МИД рассказали о состоянии пострадавших

Девять граждан Украины пострадали в результате ДТП в Венгрии ночью 7 апреля.

Пятеро из них госпитализированы, сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

— Согласно полученной оперативной информации от полиции области Гевеш, водитель микроавтобуса не справился с управлением, съехал на обочину и перевернулся. Он якобы уснул во время управления транспортом, — говорит Погорельцев.

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По информации консульства Украины в Ньиредьхазе, четырех украинцев, которые находятся в больнице города Хатван, в течение текущего дня уже должны выписать и доставить до границы с Украиной, где их встретят знакомые и родственники.

— Что касается других украинцев, находящихся в больнице города Эгер, то четырех человек также должны выписать в ближайшее время. Еще одного гражданина Украины, который получил телесные повреждения средней тяжести, будут держать в больнице. Угроза его жизни отсутствует, — добавил Погорельцев.

Закарпатская областная администрация выслала за украинцами специальный транспорт.

Напомним, под Будапештом в аварию попал автобус, который эвакуировал украинцев домой.

Источник: Интерфакс-Украина

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