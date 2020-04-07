На Ровенщине мужчине дали 7 лет за развращение 13-летней падчерицы

Ровенский районный суд приговорил на семь лет тюрмы 54-летнего мужчину за растление малолетней падчерицы.

Соответствующее решение судьи приняли 6 апреля.

В суде прокурор доказал, что мужчина в декабре 2018 года, воспользовавшись беспомощным состоянием малолетнего лица, совершил развратные действия в отношении своей 13-летней падчерицы.

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— Приговором Ровенского районного суда мужчина признан виновным по ч. 2 ст. 156 УК Украины и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет, — говорится в сообщении прокуратуры.

Также ему назначили дополнительное наказание — запрет на три года заниматься любой деятельностью связанной с уходом, содержанием и воспитанием несовершеннолетних.

Ранее Факты ICTV сообщали о жестоком убийстве подростков на Львовщине. 15-летних парня и девушку нашли сожженными в яме.

Источник: Прокуратура Ровенской области