Стрельба в Николаеве: следствие назвало 5 версий покушения на Титова

В ходе расследования покушения на убийство бизнесмена Михаила Титова в Николаеве, правоохранители обнаружили оружие на месте, откуда киллер осуществил выстрел.

Следствие рассматривает пять версий в связи с покушением на убийство местного бизнесмена. 6 апреля полицейские установили место засады вероятного снайпера и оружие, событие квалифицировано по признакам п. 6 ч. 2 ст. 115 — Совершение умышленного убийства из корыстных побуждений.

Версии мотива совершения преступления:

преступление могло быть совершено с целью мести;

это связано с перераспределением криминальных сфер влияния в регионе;

основанием стала конкуренция в бизнесе;

преступление совершено из-за задолженности или на почве неприязненных отношений;

покушение на убийство, совершенное по заказу.

Сейчас полиция проверяет все возможные версии совершения преступления, и для этого правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Полицейские продолжают поиски злоумышленников: как возможного заказчика, так и исполнителей.