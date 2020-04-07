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Факты / Происшествия

Стрельба в Николаеве: следствие назвало 5 версий покушения на Титова

В ходе расследования покушения на убийство бизнесмена Михаила Титова в Николаеве, правоохранители обнаружили оружие на месте, откуда киллер осуществил выстрел.

Следствие рассматривает пять версий в связи с покушением на убийство местного бизнесмена. 6 апреля полицейские установили место засады вероятного снайпера и оружие, событие квалифицировано по признакам п. 6 ч. 2 ст. 115 — Совершение умышленного убийства из корыстных побуждений.

Версии мотива совершения преступления:

  • преступление могло быть совершено с целью мести;
  • это связано с перераспределением криминальных сфер влияния в регионе;
  • основанием стала конкуренция в бизнесе;
  • преступление совершено из-за задолженности или на почве неприязненных отношений;
  • покушение на убийство, совершенное по заказу.

Сейчас полиция проверяет все возможные версии совершения преступления, и для этого правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Полицейские продолжают поиски злоумышленников: как возможного заказчика, так и исполнителей.

Стрельба в Николаеве: следствие назвало 5 версий покушения на Титова / 3 фотографии

Пострадавший находится в реанимации под наблюдением полицейских.

Правоохранители обнаружили оружие, из которого совершено покушение — охотничий карабин Сайга калибра 7,62, заряженный магазином, и гильза.

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Оружие отдали для проведения экспертизы: известно, что карабин в 2018 году похитили у частного лица.

Санкция статьи, которая расследуется, предусматривает наказание в виде лишения свободы до пожизненного заключения.

Напомним, 6 апреля в Николаеве в результате уличной стрельбы ранили известного бизнесмена Михаила Титова.

Инцидент произошел во дворе бизнес-центра Техноконтракт.

Источник: Нацполиция

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