В ходе расследования покушения на убийство бизнесмена Михаила Титова в Николаеве, правоохранители обнаружили оружие на месте, откуда киллер осуществил выстрел.
Следствие рассматривает пять версий в связи с покушением на убийство местного бизнесмена. 6 апреля полицейские установили место засады вероятного снайпера и оружие, событие квалифицировано по признакам п. 6 ч. 2 ст. 115 — Совершение умышленного убийства из корыстных побуждений.
Версии мотива совершения преступления:
- преступление могло быть совершено с целью мести;
- это связано с перераспределением криминальных сфер влияния в регионе;
- основанием стала конкуренция в бизнесе;
- преступление совершено из-за задолженности или на почве неприязненных отношений;
- покушение на убийство, совершенное по заказу.
Сейчас полиция проверяет все возможные версии совершения преступления, и для этого правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Полицейские продолжают поиски злоумышленников: как возможного заказчика, так и исполнителей.
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Стрельба в Николаеве: следствие назвало 5 версий покушения на Титова / 3 фотографии
Пострадавший находится в реанимации под наблюдением полицейских.
Правоохранители обнаружили оружие, из которого совершено покушение — охотничий карабин Сайга калибра 7,62, заряженный магазином, и гильза.
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Оружие отдали для проведения экспертизы: известно, что карабин в 2018 году похитили у частного лица.
Санкция статьи, которая расследуется, предусматривает наказание в виде лишения свободы до пожизненного заключения.
Напомним, 6 апреля в Николаеве в результате уличной стрельбы ранили известного бизнесмена Михаила Титова.
Инцидент произошел во дворе бизнес-центра Техноконтракт.
Источник: НацполицияЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
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