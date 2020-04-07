В Чернобыльской зоне продолжается тушение двух очагов лесного пожара на территории Котовского лесничества.

В частности, по состоянию на 7.00 наблюдается пожар травяного настила и лесной подстилки между поселком Полесское и селом Владимировка (10, 16 квартал) на площади около 6,5 га, а также возле села Рудня Осошня (58, 77, 79 квартал) – на площади около 4 га.

В ГСЧС отмечают, что ситуация полностью контролируема, работы продолжаются.

К тушению пожара привлечены 120 человек и 29 единиц техники, а также вертолет Ми-8, уже сбросивший 38 тонн воды.

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Отмечается также, что лесные пожары не повлияли на радиационный фон в Киевской области и Зоне отчуждения.

По факту пожаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС полиция открыла два уголовных производства и установила личность одного из поджигателей.

Напомним, пожар в Чернобыльской зоне отчуждения возник 4 апреля. Горел лес между отселенными селами Владимировка и Октябрьское Котовского лесничества.