В Венгрии попал в аварию автобус, который эвакуировал украинцев

Под Будапештом в аварию попал автобус, который эвакуировал украинцев домой. 8 человек госпитализированы, 2 в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил заместитель главы Закарпатской областной государственной администрации Игорь Шинкарюк.

— У Будапешта произошло ДТП с участием автобуса, который транспортировал граждан Украины к месту эвакуации в пункт пропуска Тиса.

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По полученным оперативным данным, в транспортном средстве находилось 8 человек. 2 граждан в тяжелом состоянии, 6 в удовлетворительном. Все лица находятся в больнице. Выполняется протокол нашими представителями дипломатического корпуса.

Недавно в Словакии двое украинцев погибли в масштабном ДТП. Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter столкнулся с рейсовым автобусом на автодороге между населенными пунктами Ружомберок — Чернова.