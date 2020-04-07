Заставили копать себе яму: на Полтавщине мужчины жестко надругались над женщиной

В селе Марьянское Полтавской трое мужчин избили 57-летнюю женщину и заставили ее компаты себе яму на кладбище. Свою жертву злоумышленники присыпали землей, но она смогла выбраться из ловушки.

У больной диагностирован перелом костей носа, множественные ушибы и гематомы головы, а еще острая черепная травма и сотрясение головного мозга.

Все началось, когда женщина пришла к подруге, как вдруг в дом забежали трое: два брата, соседи Нины Ивановны, и их родственник. Схватили женщину и начали бить. Жертва периодически теряла сознание, ее обливали водой и продолжали издевательства.

Затем мужчины вытащили свою жертву из дома и под покровом ночи увезли на кладбище, дали ей в руки лопату и заставили копать себе яму. Затем мужчины бросили туда женщину и присыпали ее землей.

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А сами тем временем скрылись в кустах и наблюдали, как испуганная женщина пытается выбраться из ямы и убежать.

Нападавшие уверяют, что женщина будто бы воровала у них картофель и фасоль, а еще она причастна к исчезновению их овчарки.

По факту открыто уголовное производство по ст. 296 части 2 хулиганство, агрессорам грозит до пяти лет тюрьмы.

Напомним, на Львовщине убили влюбленную пару подростков, которых заставляли продавать наркотики. Могилу для детей убийцы подготовили заранее. Сначала в глухой лес принесли орудие убийства, а потом заманили сюда парня с девушкой.

Злоумышленники битами забили детей до смерти, а тела сбросили в яму, полили бензином и подожгли.