Автомобиль главного санврача протаранил микроавтобус журналистов в Николаеве

9 апреля автомобиль Volkswagen Passat, на котором по Николаеву передвигается главный санитарный врач Виктор Ляшко, врезался в микроавтобус Renault Trafic, на котором приехали журналисты.

На момент аварии Ляшко в автомобиле не было.

По словам очевидцев, водитель Volkswagen, сдавая назад, врезался в припаркованный микроавтобус.

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В результате ДТП никто не пострадал, оба автомобиля получили механические повреждения.

Volkswagen Passat принадлежит Николаевской облгосадминистрации. Его предоставили Ляшко на время его пребывания в Николаеве. Он приехал с проверкой информации, почему не фиксируют случаи коронавируса в области.

Как писали Факты ICTV, двое пациентов с подозрением на Covid-19 из Николаева поехали лечиться в столичную Александровскую больницу.

Источник: НовостиN

Фото: НовостиN