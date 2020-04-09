Лесные пожары в Чернобыле не повлияли на уровень радиации

Радиационная ситуация в Чернобыльской зоне, где наблюдаются лесные пожары, по состоянию на 12.00 в пределах нормы, сообщает Госагентство по управлению зоной отчуждения.

— В зоне отчуждения контрольные уровни мощности эквивалентной дозы не превышены, — говорится в сообщении.

Сейчас продолжается ликвидация пожаров возле села Чистогаловка на территории Корогодского лесничества на площади около 20 га.

Читайте: Полиция нашла виновника пожара в зоне отчуждения ЧАЭС

Кроме того, на территории Денисовецкого лесничества в пойме реки Грезля наблюдается тление травяного настила и кустарников отдельными очагами, а на территории Котовского лесничества — тление травы между поселком Полесское, селами Тарасы и Владимировка. Но распространения пожара нет.