Пожар в зоне ЧАЭС: эвакуирован поселок самоселов, перекрыто два КПП

Правоохранители зоны отчуждения и обязательного отселения Чернобыльской АЭС эвакуировали жителей поселка городского типа Полесское, расположенного на территории зоны отчуждения.

Об этом на брифинге сообщил начальник отдела, майор полиции Ян Обжелянский.

— Полиция зоны ЧАЭС приняла меры по эвакуации граждан, проживающих как самоселы в пгт Полесском. Сейчас их эвакуировали, — заявил он.

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Обжелянский подчеркнул, что допуск граждан к этой территории ограничен. Существующие контрольно-пропускные пункты на границе зоны отчуждения Полесское и Овруч закрыты.

Напомним, пожар в Котовском лесничестве (зона отчуждения) возник еще в субботу, 4 апреля: тогда горело более 20 га леса.

По состоянию на утро 9 апреля мероприятия по ликвидации пожара в зоне отчуждения ЧАЭС продолжаются: спасатели локализуют огонь на территории Корогодского, Денисовецького и Котовского лесничества. Распространения пожара нет, уровень радиации в норме.