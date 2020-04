Пожар в Чернобыльской зоне: тлеет трава на 20 га, радиация в норме

На территории Чернобыльской зоны отчуждения продолжается ликвидация двух пожаров, которые вспыхнули еще 5 апреля.

Вблизи села Чистогаловка на территории Корогодского лесничества наблюдается тление лесной подстилки отдельными очагами на площади около 20 га.

На территории Денисовецкого лесничества в пойме реки Грезля наблюдается тление травяного настила и кустарников отдельными ячейками.

Читайте: Полиция нашла виновника пожара в зоне отчуждения ЧАЭС

Всего к тушению пожаров в зоне отчуждения привлечено 310 человек и 90 единиц техники.

Радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы (допустимый фон 0,05 мР/ч):

Forest fires in the Chornobyl Exclusion Zone continue. The spread forecast of a potentially contaminated cloud from the fire area for 7:00 8 April to 6:00 9 April, 2020 by SSTC NRS is below. pic.twitter.com/MykiiCPPLq

— ДНТЦ_ЯРБ (@SSTC_NRS) April 8, 2020