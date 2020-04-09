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Факты / Происшествия

Пожар в Чернобыльской зоне: тлеет трава на 20 га, радиация в норме

На территории Чернобыльской зоны отчуждения продолжается ликвидация двух пожаров, которые вспыхнули еще 5 апреля.

Вблизи села Чистогаловка на территории Корогодского лесничества наблюдается тление лесной подстилки отдельными очагами на площади около 20 га.

На территории Денисовецкого лесничества в пойме реки Грезля наблюдается тление травяного настила и кустарников отдельными ячейками.

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— Распространения пожара нет, — резюмируют пожарные.

Всего к тушению пожаров в зоне отчуждения привлечено 310 человек и 90 единиц техники.

Радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы (допустимый фон 0,05 мР/ч):

  • Киев — 0,013 мР/час;
  • Киевская область — 0,012 мР/ч.

Напомним, лесной пожар в Чернобыльской зоне отчуждения возник 4 апреля.

Фото: ГСЧС

Источник: ГСЧС

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